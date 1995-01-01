Евро-2020. Швеция минимально победила Словакию и возглавила группу

Равная игра получилась. Словаки были не проч сыграть вничью. Первый тайм был не так интересен а вот во втором расшевелились. Особенно после забитого мяча игра вскрылась и моменты стали возникать то у одних, то у других ворот.
В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Швеция в Санкт-Петербурге выиграла у Словакии со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эмиль Форсберг на 77-й минуте.
Шведы набрали четыре очка в двух турах и стали лидерами группы. Словаки пока на втором месте с тремя баллами.
Евро-2020. Группа E. 2-й тур
Гол: 1:0 – Форсберг (с пенальти), 77.