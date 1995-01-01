Евро-2020. Швеция минимально победила Словакию и возглавила группу

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Швеция в Санкт-Петербурге выиграла у Словакии со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эмиль Форсберг на 77-й минуте.

Шведы набрали четыре очка в двух турах и стали лидерами группы. Словаки пока на втором месте с тремя баллами.

Евро-2020. Группа E. 2-й тур

Швеция – Словакия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Форсберг (с пенальти), 77.

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