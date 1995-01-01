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    Евро-2020. Швеция минимально победила Словакию и возглавила группу

    В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Швеция в Санкт-Петербурге выиграла у Словакии со счетом 1:0.

    Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эмиль Форсберг на 77-й минуте.

    Шведы набрали четыре очка в двух турах и стали лидерами группы. Словаки пока на втором месте с тремя баллами.

    Евро-2020. Группа E. 2-й тур

    Швеция – Словакия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Форсберг (с пенальти), 77.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +86536

      zigbert 1 минуту назад

      Равная игра получилась. Словаки были не проч сыграть вничью. Первый тайм был не так интересен а вот во втором расшевелились. Особенно после забитого мяча игра вскрылась и моменты стали возникать то у одних, то у других ворот.

      0
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      Рейтинг: +22858

      Боцман59rus 16 минут назад

      - пока скучновато, может для разгона Поляки Испанцев накажут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15196

      derrik2000 41 минуту назад

      Концовочка, конечно, просто ШИК-БЛЕСК!
      Вот это я понимаю "КОМАНДЫ ИГРАЛИ"!

      2
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