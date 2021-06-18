Де Брюйне может потребоваться до шести месяцев на полное восстановление после травмы лица

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о последствиях своей травмы.
- Игрок «Манчестер Сити» из-за повреждения не играл с 29 мая по 17 июня.
- Он восстанавливался после перелома костей носа и глазницы.
«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Будто я был у стоматолога.
Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное, что я могу играть в футбол», – сказал Де Брюйне.
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Источник: ESPN