Де Брюйне может потребоваться до шести месяцев на полное восстановление после травмы лица

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о последствиях своей травмы.

Игрок «Манчестер Сити» из-за повреждения не играл с 29 мая по 17 июня.

Он восстанавливался после перелома костей носа и глазницы.

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Будто я был у стоматолога.

Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное, что я могу играть в футбол», – сказал Де Брюйне.

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