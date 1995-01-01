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    Де Брюйне может потребоваться до шести месяцев на полное восстановление после травмы лица

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о последствиях своей травмы.

    • Игрок «Манчестер Сити» из-за повреждения не играл с 29 мая по 17 июня.
    • Он восстанавливался после перелома костей носа и глазницы.

    «Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Будто я был у стоматолога.

    Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное, что я могу играть в футбол», – сказал Де Брюйне.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1315

      кто там 1 час назад

      Его же рюдигер вроде как поломал? Можно считать это за расизм и нападение со стороны темнокожего и громить в знак забастовки магазины Apple и прочей техники или ещё нет?

      А так здоровья Кевину, гениальный и универсальный футболист которого *раскрыл* особенный)

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