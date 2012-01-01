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    Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне объяснил свою реакцию на забитый мяч в ворота Дании в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

    Игрок «Манчестер Сити» отличился победным голом, но не стал его праздновать.

    «Конечно, я был счастлив, но это вопрос уважения к людям, присутствовавшим на стадионе. Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие», – сказал Де Брюйне.

    • Бельгия добыла волевую победу над Данией со счетом 2:1.
    • Де Брюйне вышел на замену после перерыва, забил сам и отдал ассист.
    • Эриксен пережил остановку сердца в прошлую субботу во время матча с Финляндией (0:1).

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4852

      Fusballer 21 минуту назад

      Дзюбиньо бы ещё и подрочил прилюдно, если бы забил.

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      Рейтинг: +44

      Abu Yusuf > Fusballer 11 минут назад

      Вы не устали да шутить про это? Даже где про него и речи близко нет, вы впихиваете его. Самоутверждаетесь что ли на этих шутках?

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