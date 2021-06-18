Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне объяснил свою реакцию на забитый мяч в ворота Дании в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Игрок «Манчестер Сити» отличился победным голом, но не стал его праздновать.

«Конечно, я был счастлив, но это вопрос уважения к людям, присутствовавшим на стадионе. Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие», – сказал Де Брюйне.