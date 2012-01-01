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    Бускетс вылечился от коронавируса и готов присоединиться к сборной Испании

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, у которого 6 июня обнаружили COVID-19, выздоровел.

    32-летний футболист в четверг вечером сдал отрицательный тест на коронавирус.

    Уже сегодня хавбек присоединится к сборной Испании.

    • В субботу испанцы сыграют с Польшей во 2-м туре группового этапа Евро-2020.
    • Из-за болезни Бускетс пропустил матч со Швецией (0:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной Испании

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