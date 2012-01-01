Бускетс вылечился от коронавируса и готов присоединиться к сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, у которого 6 июня обнаружили COVID-19, выздоровел.
32-летний футболист в четверг вечером сдал отрицательный тест на коронавирус.
Уже сегодня хавбек присоединится к сборной Испании.
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, у которого 6 июня обнаружили COVID-19, выздоровел.
32-летний футболист в четверг вечером сдал отрицательный тест на коронавирус.
Уже сегодня хавбек присоединится к сборной Испании.