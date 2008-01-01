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    Брайтвайт, Поульсен и Васс – в старте Дании. Лукаку, Карраско и Менье выйдут у Бельгии

    Стали известны стартовые составы Дании и Бельгии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Дилэйни, Васс, Поульсен, Брайтвайт, Дамсгор.

    Бельгия: Курута, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар, Карраско, Мертенс, Лукаку.

    • Команды встретятся на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14596

      JTherry 4 минуты назад

      сегодня Бельгия "сольет" Дании и устроит погром Финляндии, выйдет из группы В с первого места, и вытащит Данию на второе...

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