Брайтвайт, Поульсен и Васс – в старте Дании. Лукаку, Карраско и Менье выйдут у Бельгии

сегодня Бельгия "сольет" Дании и устроит погром Финляндии, выйдет из группы В с первого места, и вытащит Данию на второе...
Стали известны стартовые составы Дании и Бельгии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Дилэйни, Васс, Поульсен, Брайтвайт, Дамсгор.
Бельгия: Курута, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар, Карраско, Мертенс, Лукаку.
- Команды встретятся на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
- Начало матча – в 19:00 мск.