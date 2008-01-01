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    Бэйл установил рекорд Евро по созданным явным голевым моментам за матч

    Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл в матче Евро-2020 против Турции (2:0) создал пять явных голевых моментов. Это рекорд чемпионатов Европы (такая статистика ведется с 1980 года).

    На Евро-2016 лучшими по созданным явным голевым моментам стали Кевин Де Брюйне и Аарон Рэмзи (по пять). Бэйлу же на это количество понадобился всего один матч Евро-2020.

    • В игре с Турцией Бэйл не реализовал пенальти, но сделал голевой пас.
    • Уэльс лидирует в группе.
    • Бэйл летом возвращается в «Реал» из аренды в «Тоттенхэме».

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    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 23:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4820

      Fusballer 39 минут назад

      Так, а как же Дзюба?

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