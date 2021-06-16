Бэйл установил рекорд Евро по созданным явным голевым моментам за матч

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл в матче Евро-2020 против Турции (2:0) создал пять явных голевых моментов. Это рекорд чемпионатов Европы (такая статистика ведется с 1980 года).

На Евро-2016 лучшими по созданным явным голевым моментам стали Кевин Де Брюйне и Аарон Рэмзи (по пять). Бэйлу же на это количество понадобился всего один матч Евро-2020.