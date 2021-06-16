Понсе может перейти из «Спартака» в «Валенсию»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал трансферной целью «Валенсии».
По информации Superdeporte, на 24-летнего футболиста обратил внимание технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона.
Менеджер считает весомым преимуществом то, что аргентинец уже играл в Примере – на правах аренды за «Гранаду» в сезоне-2016/17.
- Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года.
- За два сезона он забил 21 гол и сделал 4 ассиста в 62 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
Источник: Superdeporte
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