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Понсе может перейти из «Спартака» в «Валенсию»

16 июня 2021, 11:57
17

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал трансферной целью «Валенсии».

По информации Superdeporte, на 24-летнего футболиста обратил внимание технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона.

Менеджер считает весомым преимуществом то, что аргентинец уже играл в Примере – на правах аренды за «Гранаду» в сезоне-2016/17.

  • Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года.
  • За два сезона он забил 21 гол и сделал 4 ассиста в 62 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.
  • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

Источник: Superdeporte

Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 162 тысячи человек.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Спартак Понсе Эсекьель
Комментарии (17)
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portero
1623834452
прайса нет даже приблизительно, значит до предложений и не дойдёт.
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slavа0508
1623834465
Понсе можно и продать ,,,
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insider_retro
1623834944
Мыши много не дадут, а за мало отдавать арга нецелесообразно...
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Юра мы всеPro
1623835375
РПЛ - последняя лига, откуда Валенсия будет усиляться, тем более там любой резервист его амплуа, сильнее аргентинца в разы
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DOCTOR PENALTY
1623839211
Эсекьель, вали в Валенсию, тесно в Спартаке нападающим, ловли не будет.
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rash1959
1623840497
А если и Ларссона сменят в Европу, кто играть будет. Соболь один не потянет. Надо поаккуратней с продажами, ещё и в ЛС надо пробиваться.
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JTherry
1623843544
пока смысла в продаже Понсе не вижу, в следующем сезоне придется выступать в 3-х турнирах, поэтому должна быть взаимозаменяемость в составе... если бы мы знали, кого селекция "ведет" по замене Понсе, тогда можно было бы и рассуждать о возможности и полезности трансфера...
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zigbert
1623847194
Продать проще всего. Но сначала надо найти равноценную замену.
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paracetamol
1623848446
Федун торгаш. Покупать и продавать - его спецальность!
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Atom2020
1623925705
А кто такой "технический секретарь клуба"? ... И что значит "обратил внимание"?
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