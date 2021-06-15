Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Понсе может перейти из «Спартака» в «Валенсию»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал трансферной целью «Валенсии».

    По информации Superdeporte, на 24-летнего футболиста обратил внимание технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона.

    Менеджер считает весомым преимуществом то, что аргентинец уже играл в Примере – на правах аренды за «Гранаду» в сезоне-2016/17.

    • Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года.
    • За два сезона он забил 21 гол и сделал 4 ассиста в 62 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 162 тысячи человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      Юра мы всеPro 1 час назад

      РПЛ - последняя лига, откуда Валенсия будет усиляться, тем более там любой резервист его амплуа, сильнее аргентинца в разы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1262

      22 raza chemp > Юра мы всеPro 26 минут назад

      Ага например черышев)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3862

      Из Твери Леха 1 час назад

      махнут на черышева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66285

      insider_retro 1 час назад

      Мыши много не дадут, а за мало отдавать арга нецелесообразно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19924

      slavutiq70 1 час назад

      Понсе можно и продать ,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48026

      portero 1 час назад

      прайса нет даже приблизительно, значит до предложений и не дойдёт.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86456
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66275
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru