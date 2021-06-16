Понсе может перейти из «Спартака» в «Валенсию»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе стал трансферной целью «Валенсии».

По информации Superdeporte, на 24-летнего футболиста обратил внимание технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона.

Менеджер считает весомым преимуществом то, что аргентинец уже играл в Примере – на правах аренды за «Гранаду» в сезоне-2016/17.