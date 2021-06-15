Евро-2020. Германия сыграет с Францией

Сегодня, 15 июня, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Франции.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.