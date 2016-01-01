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    Евро-2020. Германия сыграет с Францией

    Сегодня, 15 июня, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Франции.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.

    • Матч обслужит испанская бригада арбитров под руководством Дель Серро Гранде.
    • В последний раз команды встречались в октябре 2018 года в рамках Лиги наций. Тогда победу одержала Франция (2:1).
    • Португалия и Венгрия – соперники Франции и Германии по группе F – начнут свой матч на три часа раньше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19859

      slavutiq70 1 час назад

      Топовый матч то будет стоит посмотреть,,,

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