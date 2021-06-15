Евро-2020. Германия сыграет с Францией

Сегодня, 15 июня, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Франции.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- Матч обслужит испанская бригада арбитров под руководством Дель Серро Гранде.
- В последний раз команды встречались в октябре 2018 года в рамках Лиги наций. Тогда победу одержала Франция (2:1).
- Португалия и Венгрия – соперники Франции и Германии по группе F – начнут свой матч на три часа раньше.
Источник: Бомбардир.ру