Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2020. Нидерланды вырвали победу над Украиной, команды забили пять голов во втором тайме

Евро-2020. Нидерланды вырвали победу над Украиной, команды забили пять голов во втором тайме

13 июня 2021, 23:52
232

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов победила Украину – 3:2.

Первый тайм закончился вничью – 0:0. Во втором команды забили пять голов.

Победный гол на 85-й минуте забил защитник Дензел Дюмфрис.

Евро-2020. Группа С. 1-й тур

Нидерланды – Украина – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вейналдум, 52; 2:0 – Вегхорст, 59; 2:1 – Ярмоленко, 75; 2:2 – Яремчук, 79; 3:2 – Дюмфрис, 85.

Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, ван Аанхольт (Вейндал, 64), де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегхорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: нет – Сидорчук, 90+3.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Украина Нидерланды
Комментарии (232)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1623617925
Молодцы украинцы !!!!!!!!!!!!!!!!! Респект команде!!!!!
Ответить
portero
1623618248
Коменты почистили все сразу??? Веселая игра , голандцы немного разгильдяи. Украина молодцы, оба гола хорошие забили...
Ответить
амани
1623618309
боевитая сборная УКРАИНА. ЛУЧШАЯ ИГРА НА ЕВРО.....
Ответить
Play
1623619765
Хохлы, кончено, по сравнению с нашим сбродом, просто шикарно играют. Есть понимание игры, контроль, свои идеи и наработки, есть огонь в глазах футболистов. После 0-2 не опустили руки, уступили более классной команде в упорной борьбе. Будь завтра очный матч между Россией и Украиной, результат был тот же, что и с Бельгией.
Ответить
kazak161
1623620172
По мне эта сраная усраина ни чего не стоит! твари и и мерзота! Слава Донбассу! Настоящим Героям ДНР И ЛНР Слава!!!!!!!!!!!
Ответить
JTherry
1623621150
игра в футбол понравилась, Нидерланды заслуженно победили... политические разборки на спортивном сайте - недопустимы!
Ответить
"supermax"
1623623165
Модераторам стоило бы отключать комменты под статьями, где разговоры касаются сборной Украины...или хотя бы удалять провокационные комменты... Не мешаем спорт с политикой.. Это занятие для дураков... А матч действительно выдался интересным
Ответить
Oldtrafford83
1623650289
Странно почему комментарии не закрыли,читаешь и смешно от дебилизма,прям целая интернет война)) А если о футболе, то матч был отличный, обе команды показали классный футбол, болею за Нидерланды на крупных турнирах с 1998г. Всем добра!!!
Ответить
dovakin
1623652464
Украина с такой игрой заслуживает выхода в плей-офф, как минимум! Молодцы!!
Ответить
zigbert
1623654064
Интересный получился матч с закрученным сюжетом. Голландцы поздно опомнились что надо играть до конца. В целом их победа заслуженна.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+