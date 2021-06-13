Евро-2020. Нидерланды вырвали победу над Украиной, команды забили пять голов во втором тайме

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов победила Украину – 3:2.
Первый тайм закончился вничью – 0:0. Во втором команды забили пять голов.
Победный гол на 85-й минуте забил защитник Дензел Дюмфрис.
Евро-2020. Группа С. 1-й тур
Нидерланды – Украина – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Вейналдум, 52; 2:0 – Вегхорст, 59; 2:1 – Ярмоленко, 75; 2:2 – Яремчук, 79; 3:2 – Дюмфрис, 85.
Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, ван Аанхольт (Вейндал, 64), де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегхорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук.
Предупреждения: нет – Сидорчук, 90+3.