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    Жирков, Кузяев, Дивеев не приехали на тренировку сборной России и работают индивидуально

    Сборная России сейчас тренируется на «Петровском» после матча Евро-2020 против Бельгии (3:0). Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Дивеев не поехали на стадион и работают по индивидуальной программе в отеле.

    Федор Кудряшов вернулся в общую группу. Он травмировался на прошлой неделе перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

    • Кузяев, Жирков в матче с Бельгией были заменены в 1-м тайме.
    • 16 июня Россия сыграет с Финляндией.
    • В группе Евро-2016 россияне идут последними.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22986

      silver29 5 минут назад

      Новая методика "тренировка в отеле", решили сменить турнир.

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      Рейтинг: -1721

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      работают по индивидуальной программе в отеле.====Это что значит ? Больше их на поле в этом турнире не увидят ?

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