Жирков, Кузяев, Дивеев не приехали на тренировку сборной России и работают индивидуально

Сборная России сейчас тренируется на «Петровском» после матча Евро-2020 против Бельгии (3:0). Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Дивеев не поехали на стадион и работают по индивидуальной программе в отеле.

Федор Кудряшов вернулся в общую группу. Он травмировался на прошлой неделе перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).