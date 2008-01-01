Жирков, Кузяев, Дивеев не приехали на тренировку сборной России и работают индивидуально

Новая методика "тренировка в отеле", решили сменить турнир.
Сборная России сейчас тренируется на «Петровском» после матча Евро-2020 против Бельгии (3:0). Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Дивеев не поехали на стадион и работают по индивидуальной программе в отеле.
Федор Кудряшов вернулся в общую группу. Он травмировался на прошлой неделе перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).
- Кузяев, Жирков в матче с Бельгией были заменены в 1-м тайме.
- 16 июня Россия сыграет с Финляндией.
- В группе Евро-2016 россияне идут последними.