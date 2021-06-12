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  • Судья Федотов: «Лукаку был в офсайде! Гол в ворота России нельзя было засчитывать»

Судья Федотов: «Лукаку был в офсайде! Гол в ворота России нельзя было засчитывать»

12 июня 2021, 23:34
23

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судейскую бригаду матча Евро-2020 Бельгия – Россия в ошибке. По его мнению, первый гол бельгийцев нельзя было засчитывать.

«Для меня это офсайд! Семeнов не играл в мяч, а Ромелу Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Андрея Семeнова, но он не играл в мяч!

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семeнов должен был играть в мяч. VAR не работает», – считает Федотов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
  • Россия проиграла Бельгии все официальные матчи.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия Федотов Игорь
Комментарии (23)
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PAREVG.
1623530571
Да какая теперь разница, при 2:0 у нашей сборной кроме удара Фернандеса, в атаке вообще вспомнить нечего.
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derrik2000
1623531109
Федотов какую-то ересь уже несёт: лишь бы заметили его болезного!
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paracetamol
1623531433
Да все было правильно, считается последнее касание как пас. Так что ассистент - Семанов.
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фанат джигурды
1623531884
Забили бы тогда бельгийцы на 5-7 минут позже.
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амани
1623533297
молчал бы бывший судья.......забили и успокоились бельгийцы.....а то закатали бы штук 5-6 ..хорошо хотя бы 3 .....уровень российского футбола видна сразу......
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Валерий2705
1623535785
Пёс Федотов всё пытается хайпануть,что бы его не забыли и продолжает трактовать эпизоды в свою сторону, наверно так и судил полудурок. Семёнов явно пытался сыграть в мяч, ни у кого даже вопросов не возникло по этому поводу, ни у помощника, ни у главного. Только наши защитники руками махали в надежде, что судьи их спасут от очередного фиаско.
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msh88
1623541719
Какая разница как они забили. Важно, что наши так и не смогли даже одного забить. Что там Черчесов тренировал 5 лет? Как в первый раз собрались
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Oldtrafford83
1623560595
На мой взгляд был отличный асист от жопы Семёнова)) А если серьёзно, то всё равно бы нечего не помогло,играли ужасно и нечего тут нет удивительного!!!
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Masteralex
1623563208
а разве когда мяч летит игроку в активной позиции в оффсайде, уже сразу не считают оффсайд? или такое работает только когда бьют по воротам?
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BRO_football
1623573480
Я не понимаю, Федотов совсем что ли дурак? Очевидные вещи не замечает специально, чтобы в новостях засветиться, напомнить о себе и обосрать судейство? Уже не первый раз замечаю за ним такое. Да, Лукаку был в офсайде, но мяч он получил от Семёнова, а не от партнера по сборной! А значит в таком случае офсайда не может быть.
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