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    Судья Федотов: «Лукаку был в офсайде! Гол в ворота России нельзя было засчитывать»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судейскую бригаду матча Евро-2020 Бельгия – Россия в ошибке. По его мнению, первый гол бельгийцев нельзя было засчитывать.

    «Для меня это офсайд! Семeнов не играл в мяч, а Ромелу Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Андрея Семeнова, но он не играл в мяч!

    Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семeнов должен был играть в мяч. VAR не работает», – считает Федотов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
    • Россия проиграла Бельгии все официальные матчи.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15055

      derrik2000 4 минуты назад

      Федотов какую-то ересь уже несёт: лишь бы заметили его болезного!

      0
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      Рейтинг: +2864

      PAREVG. 13 минут назад

      Да какая теперь разница, при 2:0 у нашей сборной кроме удара Фернандеса, в атаке вообще вспомнить нечего.

      0
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