Судья Федотов: «Лукаку был в офсайде! Гол в ворота России нельзя было засчитывать»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил судейскую бригаду матча Евро-2020 Бельгия – Россия в ошибке. По его мнению, первый гол бельгийцев нельзя было засчитывать.

«Для меня это офсайд! Семeнов не играл в мяч, а Ромелу Лукаку был за линией. Да, был рикошет от Андрея Семeнова, но он не играл в мяч!

Гол Бельгии в ворота России нельзя было засчитывать. Чтобы не было офсайда, Семeнов должен был играть в мяч. VAR не работает», – считает Федотов.