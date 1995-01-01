Бельгия – Россия: россияне в официальных матчах только проигрывают

...я что-то не понял...
Были какие-то "неофициальные встречи", в которых мы их порвали!?)))
В 22:00 по Москве начнется матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Команды провели между собой пять официальных встреч – пять поражений россиян.
У Бельгии сейчас серия из девяти матчей без поражений.
- В последних 4 финальных стадиях Евро/ЧМ сборная России не проиграла.
- Бельгия – 1-я сборная в рейтинге ФИФА.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.