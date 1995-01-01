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    Бельгия – Россия: россияне в официальных матчах только проигрывают

    В 22:00 по Москве начнется матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Команды провели между собой пять официальных встреч – пять поражений россиян.

    У Бельгии сейчас серия из девяти матчей без поражений.

    • В последних 4 финальных стадиях Евро/ЧМ сборная России не проиграла.
    • Бельгия – 1-я сборная в рейтинге ФИФА.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4181

      solodealer 25 минут назад

      ...я что-то не понял...
      Были какие-то "неофициальные встречи", в которых мы их порвали!?)))

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