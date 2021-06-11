В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь после матча Бельгия – Россия

В Санкт-Петербурге отказались от разводки мостов в ночь с 12 на 13 июня. Это связано с матчем первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Это решение повлияет на судоходство по Неве, но поспособствует удобному передвижению болельщиков по городу.

Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.

Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.

Бельгия – бронзовый призер последнего чемпионата мира.

Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург. До матча с Россией – сутки