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    В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь после матча Бельгия – Россия

    В Санкт-Петербурге отказались от разводки мостов в ночь с 12 на 13 июня. Это связано с матчем первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

    Это решение повлияет на судоходство по Неве, но поспособствует удобному передвижению болельщиков по городу.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.
    • Бельгия – бронзовый призер последнего чемпионата мира.

    Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург. До матча с Россией – сутки

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    11.06.2021 22:42
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