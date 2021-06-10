Де Брюйне не тренировался со сборной Бельгии перед матчем против России

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне пока не вернулся к тренировкам с командой.
По информации Het Nieuwsblad, сегодня 29-летний футболист наблюдал, как работали его партнеры, но сам участия в занятии не принимал.
- Де Брюйне в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
- 12 июня бельгийцы сыграют с Россией в 1-м туре группового этапа Евро.
Источник: Het Nieuwsblad
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