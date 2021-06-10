Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Де Брюйне не тренировался со сборной Бельгии перед матчем против России

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне пока не вернулся к тренировкам с командой.

    По информации Het Nieuwsblad, сегодня 29-летний футболист наблюдал, как работали его партнеры, но сам участия в занятии не принимал.

    • Де Брюйне в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
    • 12 июня бельгийцы сыграют с Россией в 1-м туре группового этапа Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Het Nieuwsblad

    Фламандская газета на нидерландском языке. Издание выпускается с 1912 года. Основные темы - политика, культура, экономика, общество и спорт.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2021 21:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47685

      portero 2 часа назад

      Не первый день в сборной, всех знает и умеет делать на поле то что требует тренер. Так что легко может выйти, если будет необходимость...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86209
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66093
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru