Джикия: «Сборная не думает о выходе из группы с третьего места. Это не совсем хорошая идея»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020.

– Команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам можно после первого матча с Бельгией.

– На Евро с третьих мест тоже могут выйти в плей-офф. Как-то в голове это сидит или думаете только о первых двух строчках?

– Нет, мы о таких вещах не думаем – это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять первые две строчки.

– Какие главные козыри у нашей национальной команды?

– Главный козырь – командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй – болельщики, третий – наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.