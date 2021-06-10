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  • Джикия: «Сборная не думает о выходе из группы с третьего места. Это не совсем хорошая идея»

Джикия: «Сборная не думает о выходе из группы с третьего места. Это не совсем хорошая идея»

10 июня 2021, 18:53
9

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020.

– Команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам можно после первого матча с Бельгией.

– На Евро с третьих мест тоже могут выйти в плей-офф. Как-то в голове это сидит или думаете только о первых двух строчках?

– Нет, мы о таких вещах не думаем – это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять первые две строчки.

– Какие главные козыри у нашей национальной команды?

– Главный козырь – командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй – болельщики, третий – наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.

  • В субботу, 12 июня, Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче на Евро.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Начало – в 22:00 по Москве.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат Европы Россия Джикия Георгий
Комментарии (9)
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Benifacto
1623342676
да отстаньте уже от Джикий))))возьмите у кого нить другого интервью...а то соседи уже в стенку стучат что смех на весь дом)))) а ваше надо интенсивней ребза их ругать!!! помните как перед экзаменами раньше? как там родители и бабули....типо ругать надо тогда сдаст))))
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Shamil79
1623346088
сборная не думает а делает...Черчесов думает...
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portero
1623346147
У сборной сейчас одна задача, не пропустить от Бельгии... Нужен фарт чтоб сие случилось.
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BRAZILES
1623347271
давай пацаны дерзайтебельгию мы свами
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+50/-50
1623348548
Наш футбол там же, где и хоккей. Давай хоть с третьего выходите. И будем позориться дальше. Бельгия - Россия = 4:1
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valiknavashinsky
1623390171
Если выйдут с третьего места-это уже достижение будет,которым будут хвалиться до следующего Евро-2024.
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zigbert
1623421069
Да уж такую идею надо гнать проч.
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Hektor 84
1623532126
С другого вам не вЫйти
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