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    Джикия: «Сборная не думает о выходе из группы с третьего места. Это не совсем хорошая идея»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020.

    – Команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам можно после первого матча с Бельгией.

    – На Евро с третьих мест тоже могут выйти в плей-офф. Как-то в голове это сидит или думаете только о первых двух строчках?

    – Нет, мы о таких вещах не думаем – это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять первые две строчки.

    – Какие главные козыри у нашей национальной команды?

    – Главный козырь – командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй – болельщики, третий – наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.

    • В субботу, 12 июня, Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче на Евро.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало – в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2883

      +50/-50 52 минуты назад

      Наш футбол там же, где и хоккей.
      Давай хоть с третьего выходите. И будем позориться дальше.
      Бельгия - Россия = 4:1

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      Рейтинг: +247

      BRAZILES 1 час назад

      давай пацаны дерзайтебельгию мы свами

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      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      У сборной сейчас одна задача, не пропустить от Бельгии...
      Нужен фарт чтоб сие случилось.

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      Рейтинг: +2883

      +50/-50 > portero 51 минуту назад

      Не пропустить от Бельгии просто не возможно. Мячи будут, и много.

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      Рейтинг: +186

      Shamil79 1 час назад

      сборная не думает а делает...Черчесов думает...

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      Рейтинг: +1150

      Benifacto 2 часа назад

      да отстаньте уже от Джикий))))возьмите у кого нить другого интервью...а то соседи уже в стенку стучат что смех на весь дом))))

      а ваше надо интенсивней ребза их ругать!!! помните как перед экзаменами раньше? как там родители и бабули....типо ругать надо тогда сдаст))))

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