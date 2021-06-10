Джикия: «Сборная не думает о выходе из группы с третьего места. Это не совсем хорошая идея»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от Евро-2020.
– Команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам можно после первого матча с Бельгией.
– На Евро с третьих мест тоже могут выйти в плей-офф. Как-то в голове это сидит или думаете только о первых двух строчках?
– Нет, мы о таких вещах не думаем – это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять первые две строчки.
– Какие главные козыри у нашей национальной команды?
– Главный козырь – командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй – болельщики, третий – наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.
- В субботу, 12 июня, Россия сыграет с Бельгией в стартовом матче на Евро.
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 22:00 по Москве.