Ионов – о форме сборной Украины: «Внутри команды это не обсуждали»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020.
«В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры – это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника.
Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе.
Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали», – сказал Ионов.
- УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».
- Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент остался на форме.
- Крым с 2014 года входит в состав России, однако международное сообщество отказывается это признавать.
Источник: «Чемпионат»