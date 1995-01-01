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    Ионов – о форме сборной Украины: «Внутри команды это не обсуждали»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020.

    «В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры – это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника.

    Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе.

    Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали», – сказал Ионов.

    • УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».
    • Что касается карты Украины с Крымом, то она не нарушает правил, поэтому данный элемент остался на форме.
    • Крым с 2014 года входит в состав России, однако международное сообщество отказывается это признавать.

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    Источник: «Чемпионат»

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