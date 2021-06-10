Ионов – о форме сборной Украины: «Внутри команды это не обсуждали»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от Евро-2020.

«В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры – это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника.

Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе.

Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали», – сказал Ионов.