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  • Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации на Евро-2020 из-за участия в антикоррупционном митинге в 2017 году

Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации на Евро-2020 из-за участия в антикоррупционном митинге в 2017 году

10 июня 2021, 13:56
11

Журналист «Чемпионата» Максим Пахомов сообщил, что не получил аккредитацию на Евро-2020. Его заблокировали российские власти.

«Я очень хотел поработать на Евро именно со стадиона. Ладно Европа, хрен с ней – от «Чемпионата» я должен был закрывать оба питерских матча сборной России и, возможно, 1/8 финала – а там как пойдeт.

Все было ок – вовремя подал заявку, ждал середины мая для ответа, забронировал квартиру в Питере и спланировал поездку. Но от УЕФА пришeл отказ – причeм не на конкретный матч. Отказ в аккредитации на весь турнир.

Коллеге Арустамяну изначально отказали в аккредитации из-за политических разногласий между Арменией и Азербайджаном. Это дико. У меня причина (насколько могу судить из официальных и неофициальных источников) тоже около-политическая.

Ответ УЕФА: мы бы вас аккредитовали, но: «decision taken by police authorities in countries hosting UEFA EURO 2020 following the result of their background screening processes» («Решение принято органами полиции из стран-хозяев Евро-2020 на основании проверки бэкграунда», – прим. «Бомбардира»).

И второй ответ: «have not been accredited due to the fact that the status of the background screening performed by the Russian authorities was “not recommended for accreditation» («Не аккредитован по итогам проверки бэкграунда российскими властями: «Не рекомендован для аккредитации», – прим. «Бомбардира»).

Грубо говоря, отказали мне российские безопасники. Почему? Я стал искать штрафы, какие-то задолженности по налогам, вспоминать свои грехи на Кубке конфедераций в 2017-м. Ничего. Посоветовали спросить у знакомых неофициально, дескать, вдруг что-то висит на тебе случайно.

И да: намекнули, что зря я четыре (!) года назад попался полиции на митинге. Тот самый после фильма «Он вам не Димон» (фильм-расследование Алексея Навального об имуществе бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева – прим. «Бомбардира»). Да и вообще не надо было туда ходить.

Штраф за тот митинг давно заплачен, никаких проблем с другими аккредитациями (в том же 2017-м) у меня не было, да и никаких пересечений с полицией за всe это время тоже. Но сейчас, видимо, вспомнили те «грехи». Да и в соцсетях я не привык молчать: если с чем-то не согласен – могу эмоционально реагировать.

Тут надо ещe подчеркнуть, что официально мне никто не говорил: ты поддерживаешь оппозицию, вот и нечего тебе делать на Евро. Только неофициально. Утверждать, что дело точно в этом, я не могу. Но никаких других причин найти мне не удалось.

Сейчас я еду в Питер, где планирую отработать лучше, чем отработал бы со стадиона. Хотя сегодня мне пришeл ещe один отказ: теперь уже от городского пресс-центра (это нужно для доступа в фанзону). Ну, ничего, всe равно прорвeмся», – написал Пахомов в телеграм-канале.

  • Ранее в аккредитации на Евро-2020 отказали комментатору Нобелю Арустамяну. Его заблокировал Азербайджан.
  • Журналист посещал Нагорный Карабах с территории Армении, что в Баку считают нарушением государственной границы.
  • Сегодня УЕФА выдал комментатору разрешение на работу на чемпионате Европы.

Источник: телеграм-канал Максима Пахомова
Чемпионат Европы
Комментарии (11)
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Garrincha58
1623322739
не лезь в политику и будет тебе счастье в спорте
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Алехсбургер.
1623323304
Либераторная крыса. Твои шедевры журнальные тому вина.А не участие в митинге.
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Snek
1623328104
Может проблема в том, что данный журналист мешает спорт с политикой?
Ответить
slavа0508
1623328698
Ну а ты что милый хотел , вот так либо спорт либо политика,,,,
Ответить
Ловкий Бубен
1623355759
Пустячок вроде, а как приятно ......
Ответить
lokomotiv-94
1623387622
спорт вне политики? ну - ну
Ответить
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