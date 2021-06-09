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    Соболев – об игре с Бельгией: «В отдельном матче может произойти что угодно»

    Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

    – Хорошо, что мы начинаем Евро с Бельгией? Все же первая сборная в рейтинге ФИФА.

    - Сложно сказать, игра покажет. Да, Бельгия – фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно.

    Могу сказать одно, что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

    – Не факт, что в субботу сыграет один из лидеров «красных дьяволов» Кевин Де Брюйне. Следите за новостями из стана соперников?

    - Ну, конечно. Мы все смотрели финал Лиги чемпионов, видели, что произошло с Де Брюйне. Но не думаю, что стоит делать на этом акцент. Никому не желаешь травмы, поэтому пусть он будет здоровым.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Российская газета»

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