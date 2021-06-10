Соболев – об игре с Бельгией: «В отдельном матче может произойти что угодно»

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

– Хорошо, что мы начинаем Евро с Бельгией? Все же первая сборная в рейтинге ФИФА.

- Сложно сказать, игра покажет. Да, Бельгия – фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно.

Могу сказать одно, что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

– Не факт, что в субботу сыграет один из лидеров «красных дьяволов» Кевин Де Брюйне. Следите за новостями из стана соперников?

- Ну, конечно. Мы все смотрели финал Лиги чемпионов, видели, что произошло с Де Брюйне. Но не думаю, что стоит делать на этом акцент. Никому не желаешь травмы, поэтому пусть он будет здоровым.