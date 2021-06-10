Испанец Лаос рассудит Россию и Бельгию в матче Евро-2020

Стало известно, кто обслужит игру первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос. Его ассистентами будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Фернандо Рапаллини. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, а помогать ему будут Жоау Пиньейру, Иньиго Прието и Хуан Мартинес.