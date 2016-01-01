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    Испанец Лаос рассудит Россию и Бельгию в матче Евро-2020

    Стало известно, кто обслужит игру первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

    Главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос. Его ассистентами будут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Фернандо Рапаллини. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, а помогать ему будут Жоау Пиньейру, Иньиго Прието и Хуан Мартинес.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      BlackMurderDeco 45 минут назад

      Можете не выходить на поле) испанец вам пару пеналей поставит за 2018 год , ну и Бельгия вас вынесет

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