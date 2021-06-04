Тренер сборной Бельгии: «Де Брюйне вряд ли сыграет против России на Евро»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне за неделю до старта Евро-2020.

«Де Брюйне вряд ли сыграет в первом матче Евро. До следующей недели ясности по поводу Кевина не будет. Оставьте его в покое.

Он сможет выйти на поле, но пока мы не знаем, когда именно. Слишком рано отвечать на этот вопрос. Мы должны получить разрешение от врачей.

Мы приняли решение по поводу защитной маски. Для Де Брюйне ее изготовит та же компания, что делала маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею», – сказал Мартинес.