У сборной Турции будет самый молодой состав на Евро-2020, у Швеции – наиболее возрастной

Ура!
Мы ломим.Срутся шведы.Под себя.
У нас пока течёт лишь в бутсы.
(ну,это я-любя!)))
В среду стали известны окончательные заявки всех сборных-участниц Евро-2020.
Самый молодой состав на турнире будет у сборной Турции. Средний возраст – 24 года и 352 дня.
Наиболее возрастной состав имеет сборная Швеции – в среднем 29 лет и 65 дней.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
- 7 матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.
«Челси», «Манчестер Сити» – лидеры по количеству игроков на Евро-2020. «Динамо» К – в шестерке