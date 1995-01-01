У сборной Турции будет самый молодой состав на Евро-2020, у Швеции – наиболее возрастной

В среду стали известны окончательные заявки всех сборных-участниц Евро-2020.

Самый молодой состав на турнире будет у сборной Турции. Средний возраст – 24 года и 352 дня.

Наиболее возрастной состав имеет сборная Швеции – в среднем 29 лет и 65 дней.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

7 матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.

«Челси», «Манчестер Сити» – лидеры по количеству игроков на Евро-2020. «Динамо» К – в шестерке