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    У сборной Турции будет самый молодой состав на Евро-2020, у Швеции – наиболее возрастной

    В среду стали известны окончательные заявки всех сборных-участниц Евро-2020.

    Самый молодой состав на турнире будет у сборной Турции. Средний возраст – 24 года и 352 дня.

    Наиболее возрастной состав имеет сборная Швеции – в среднем 29 лет и 65 дней.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 7 матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.

    «Челси», «Манчестер Сити» – лидеры по количеству игроков на Евро-2020. «Динамо» К – в шестерке

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2501

      Алехсбургер. 20 минут назад

      Ура!
      Мы ломим.Срутся шведы.Под себя.
      У нас пока течёт лишь в бутсы.

      (ну,это я-любя!)))

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      Рейтинг: +196

      Pangolin 1 час назад

      Если бы не Мухин у нас, то РФ самая старая была бы...9 игроков старше 30 - ппц блэт

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