Де Брюйне избежал операции. Он сможет сыграть на Евро

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

«Кевин чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал. Ему не потребуется операция. Мы получим четкую картину о его состоянии в течении следующих семи дней», – сказал Мартинес.