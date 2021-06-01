Де Брюйне избежал операции. Он сможет сыграть на Евро

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
«Кевин чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал. Ему не потребуется операция. Мы получим четкую картину о его состоянии в течении следующих семи дней», – сказал Мартинес.
- Бельгиец травмировался в финале Лиги чемпионов. Его заменили, он покинул поле в слезах.
- Позже стало известно, что Де Брюйне сломал кости носа и глазницу.
- Бельгия – соперник сборной России по группе на Евро-2020.
Источник: Sky Sports