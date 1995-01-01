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    Де Брюйне избежал операции. Он сможет сыграть на Евро

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

    «Кевин чувствовал себя хорошо, когда я с ним разговаривал. Ему не потребуется операция. Мы получим четкую картину о его состоянии в течении следующих семи дней», – сказал Мартинес.

    • Бельгиец травмировался в финале Лиги чемпионов. Его заменили, он покинул поле в слезах.
    • Позже стало известно, что Де Брюйне сломал кости носа и глазницу.
    • Бельгия – соперник сборной России по группе на Евро-2020.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2478

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Штандартенфюрер Шунин грустно курил...
      периодически щёлкая зажигалкой в глаз..

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