Рюдигер – после победы в Лиге чемпионов: «Это сон или реальность?!»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер оставил пост после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немец сомневается, что происходящее с ним – реальность.

«Это сон или реальность?! Величайший день моей карьеры!» – написал Рюдигер.

Is this real or am I dreaming!? Greateast day of my career! #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/fEWwTYqPZ4