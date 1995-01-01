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    Массажист Кокорина – об операции на носу: «Раз Саша сделал так, значит, нужно»

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал комментарий по поводу решения футболиста сделать себе септопластику – операцию по исправлению носовой перегородки.

    «Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещe два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России.

    Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всe меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – еe бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут.

    Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всe наладилось.

    Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался», – сказал Колесников.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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