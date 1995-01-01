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    «Матч ТВ»: Кокорин сделает пластическую операцию по исправлению носовой перегородки

    «Матч ТВ» узнал причину нахождения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в институте пластической хирургии и косметологии.

    По информации источника, футболист решил сделать себе септопластику – операцию по исправлению носовой перегородки.

    30-летний нападающий проведет неделю в стационаре, а затем еще месяц под наблюдением хирурга.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7010

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Теперь он , будет Коконос или Кокошнобель !

      0
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      Рейтинг: +333

      Лфшт 28 минут назад

      Плохому танцору что-то да мешает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7339

      житель СПб 1 час назад

      Лишь бы это в танцах помогло!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1361

      Ziklop 1 час назад

      обычно перегородку делают для улучшения дыхания , сомневаюсь что Кокорину одобрил клуб другую операцию.

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      Рейтинг: +85902

      zigbert 1 час назад

      Теперь будет классический итальянский нос.

      1
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      Рейтинг: +20449

      bset 1 час назад

      Ну это сверхразум будучи спортсменом в таких операциях участвовать) Еще небось половину предсезонки пропустит, потому что нельзя в единоборства с переделанным носом вступать))

      2
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      Рейтинг: +2790

      aaaaahhhh 2 часа назад

      с футболом не получилось - пора в порноиндустрии себя попробовать:)))

      2
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      Рейтинг: +226

      111Hunter111 2 часа назад

      наверное пол сменил.

      1
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      Рейтинг: +182

      lipatov32 2 часа назад

      Все, для мамая!)))

      3
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      Рейтинг: +821

      Semargl18 2 часа назад

      Думаешь с новой рожей купят?

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      Рейтинг: +4319

      Fusballer > Semargl18 2 часа назад

      Он ещё фамилию на Дзюбу поменяет.

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