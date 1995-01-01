«Матч ТВ»: Кокорин сделает пластическую операцию по исправлению носовой перегородки

Теперь он , будет Коконос или Кокошнобель !
«Матч ТВ» узнал причину нахождения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в институте пластической хирургии и косметологии.
По информации источника, футболист решил сделать себе септопластику – операцию по исправлению носовой перегородки.
30-летний нападающий проведет неделю в стационаре, а затем еще месяц под наблюдением хирурга.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.