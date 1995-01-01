«Матч ТВ»: Кокорин сделает пластическую операцию по исправлению носовой перегородки

«Матч ТВ» узнал причину нахождения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в институте пластической хирургии и косметологии.

По информации источника, футболист решил сделать себе септопластику – операцию по исправлению носовой перегородки.

30-летний нападающий проведет неделю в стационаре, а затем еще месяц под наблюдением хирурга.