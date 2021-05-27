«Мутко против»: Кокорин выложил фото из палаты института пластической хирургии и косметологии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в инстаграме фото из больничной палаты.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 30-летний футболист решил заняться внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии и косметологии.