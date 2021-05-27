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  • «Мутко против»: Кокорин выложил фото из палаты института пластической хирургии и косметологии

«Мутко против»: Кокорин выложил фото из палаты института пластической хирургии и косметологии

27 мая 2021, 18:08
7

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в инстаграме фото из больничной палаты.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 30-летний футболист решил заняться внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии и косметологии.

  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
  • Кокорин ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.
  • Он провел 4 матча и не отметился голевыми действиями.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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spam2009
1622128826
Видать что-то все -таки с ним сделали за решеткой. Интересно что...?
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Алехсбургер.
1622131519
#ябвдулчашкукофе
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Skull_Boy
1622132196
3,14дарнули на зоне и все пол на смену и в Тайланд работать жопой, раз ногами не выходит
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Hektor 84
1622136550
Мозг пересаживали?
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алдан2014
1622164416
Наивные итальяшки думали,что он играть к ним приехал
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razoryy
1622178453
Разводила
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vladimir-7
1622180411
Кокорин молоток, с января до конца мая лечился в Фиорентине и, вроде, вылечили его, но он теперь придумал сделать пластику носа, а нх.я играть в футбол и так хорошо.
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