«Мутко против»: Кокорин выложил фото из палаты института пластической хирургии и косметологии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в инстаграме фото из больничной палаты.
По информации телеграм-канала «Мутко против», 30-летний футболист решил заняться внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии и косметологии.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
- Кокорин ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.
- Он провел 4 матча и не отметился голевыми действиями.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»