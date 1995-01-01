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    «Мутко против»: Кокорин выложил фото из палаты института пластической хирургии и косметологии

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в инстаграме фото из больничной палаты.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», 30-летний футболист решил заняться внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии и косметологии.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • Кокорин ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.
    • Он провел 4 матча и не отметился голевыми действиями.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12336

      Skull_Boy 23 минуты назад

      3,14дарнули на зоне и все пол на смену и в Тайланд работать жопой, раз ногами не выходит

      0
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      Рейтинг: +2427

      Алехсбургер. 34 минуты назад

      #ябвдулчашкукофе

      0
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      Рейтинг: +1565

      spam2009 1 час назад

      Видать что-то все -таки с ним сделали за решеткой. Интересно что...?

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