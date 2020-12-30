«Брюгге» в 17-й раз стал чемпионом Бельгии

«Брюгге» выиграл чемпионский титул в бельгийской Про-Лиге.
Благодаря ничьей с «Андерлехтом» (3:3) команда Филиппа Клемана стала недосягаемой для «Генка».
«Брюгге» стал чемпионом Бельгии второй раз подряд и в 17-й раз в истории.
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«Брюгге» выиграл чемпионский титул в бельгийской Про-Лиге.
Благодаря ничьей с «Андерлехтом» (3:3) команда Филиппа Клемана стала недосягаемой для «Генка».
«Брюгге» стал чемпионом Бельгии второй раз подряд и в 17-й раз в истории.