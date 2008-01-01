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    Мы отключили минусы на «Бомбардире». Теперь в комментариях будут только плюсы ➕

    Многие из вас в последнее время активно рассказывали нам, что минусование комментариев доставляет неудобства. А некоторые спамеры искусственно снижают ваш рейтинг, массово выставляя минусы комментариям. Делают это одни и те же люди, создавшие на сайте множество фейковых аккаунтов.

    Для вашего удобства и комфорта мы изменим систему оценки комментариев и откажемся от минусов. Теперь на «Бомбардире» комментарии можно только плюсовать. Это позволит навести акцент на хороших комментариях и поднимать в рейтинге их авторов, делая их более заметными на фоне токсичных собеседников, чьи комментарии вам не нравятся. Больше никаких войн за минусы.

    Если вы столкнетесь с оскорблениями, рекламой или спамерами, то нажимайте на кнопку «Пожаловаться». Наши модераторы изучат сигнал и разберутся со всеми нарушителями.

    Пишите в комментах под этой новостью, какие еще улучшения в комментариях вы хотите. Давайте делать «Бомбардир» лучше вместе. И спасибо, что читаете нас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии20
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      Рейтинг: +22246

      Боцман59rus 3 минуты назад

      Бесполезный шаг, тем более он ничего вам не стоит...
      А вот с конкурсом прогнозов, вам действительно ох как напрягаться не хочется. Так что всех разогнали, молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +3158

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      У некоторых хрюшек, которые активно минусовали меня, как представляю, теперь траур)))

      0
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      Рейтинг: +3080

      Snek 4 минуты назад

      трямбардир гумно

      1
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      Рейтинг: +1981

      OldenVad 8 минут назад

      Теперь коментарии с низким рейтингом не будут скрыты, это плохо.

      0
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      Рейтинг: +1156

      Maxi_7 8 минут назад

      Это здоровая политика. С чем-то не согласен - пиши ответ в комментариях, благо мозг не для шапконошения придуман... что-то не нравится или видишь что человек неадекватен пройди мимо, игнорируй. А возможность минусования конкретно на этом портале это было поощрение инфантильности в людях, которым как правило нечего было ответить по делу...

      1
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      Рейтинг: +4598

      maygli 8 минут назад

      Хорошее решение.
      Теперь ещё редактора, со знанием русского языка (хотя бы на твёрдую троечку) найдите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9211

      Литейный4 13 минут назад

      Нормально Григорий, отлично Константин! (С).
      Теперь хоть клоны отстанут от Литейного. А то как мухи налетают тысячами минусов. Еле успевал отмахиваться. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      spam2009 20 минут назад

      тогда аларма бората и компашку забаньте

      2
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      Рейтинг: +3141

      Semenycch 24 минуты назад

      И Вы считаете это решение умным? Очень сомнительно! А по поводу пожаловаться не лгите здесь, это не проскочит. Я вчера на откровенный мат в комментарии пользователя нажал пожаловаться и знаете, что произошло? Этот комментарий я через Гугл перестал видеть. Тогда я зашел на сайт через Мазилу, оказалось тот комментарий с матом остался на сайте, он не стерт, автор не наказан и все пользователи его видят. Так что не лгите здесь. Никто на сайте порядок наводить не собирается!

      2
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      Рейтинг: +1156

      Maxi_7 > Semenycch 3 минуты назад

      Ай яй яй... настоящий мат... как это ужасно, даже представить себе не могу как вы это пережили и теперь живете с этим...

      0
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      Рейтинг: -209

      Землякруглая 28 минут назад

      Ахах. Питорские пьянохороводы, зикпопы и особенно говноша с полтора десятком своих клонов приуныли....

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