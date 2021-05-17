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  • Мы отключили минусы на «Бомбардире». Теперь в комментариях будут только плюсы ➕

Мы отключили минусы на «Бомбардире». Теперь в комментариях будут только плюсы ➕

17 мая 2021, 13:07
167

Многие из вас в последнее время активно рассказывали нам, что минусование комментариев доставляет неудобства. А некоторые спамеры искусственно снижают ваш рейтинг, массово выставляя минусы комментариям. Делают это одни и те же люди, создавшие на сайте множество фейковых аккаунтов.

Для вашего удобства и комфорта мы изменим систему оценки комментариев и откажемся от минусов. Теперь на «Бомбардире» комментарии можно только плюсовать. Это позволит навести акцент на хороших комментариях и поднимать в рейтинге их авторов, делая их более заметными на фоне токсичных собеседников, чьи комментарии вам не нравятся. Больше никаких войн за минусы.

Если вы столкнетесь с оскорблениями, рекламой или спамерами, то нажимайте на кнопку «Пожаловаться». Наши модераторы изучат сигнал и разберутся со всеми нарушителями.

Пишите в комментах под этой новостью, какие еще улучшения в комментариях вы хотите. Давайте делать «Бомбардир» лучше вместе. И спасибо, что читаете нас.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (167)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zigbert
1621252367
Пожалуй поддержу это решение "Бомбардира". Многие участники группы сталкивались с этим явлением. Случаев тотального минусования было много. Есть люди которые вообще ушли с "Бомбардира" по этой причине, хотя они писали грамотные комментарии и хорошо разбираются в футболе. И вообще надо более терпимей относится к поклонникам разных клубов. Дискуссия или споры необходимы но так чтобы все эти споры не доходили до откровенного хамства и унижения человека.
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Дедуктор
1621255423
Это ошибочное решение.
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Oldtrafford83
1621258855
СуперПав теперь хоть свой рейтинг поднимет))
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Hektor 84
1621259944
Правильно сделали, надо бороться с неадеватами типа литейного, узбагоенного, пуделя, алярма и иже с ними. Только теперь эти спамеры будут завышать рейты себе и своим клонам. Не лучше ли их блокировать? Ведь иногда ясно что во многих случаях один человек управляет несколькими клонами. И от каждого из клонов пишет практически одно и то же, иногда употребляя одни и те же выражения.
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житель СПб
1621263193
Тут некоторые комментаторы пишут про конкурсы прогнозов - совершенно не вижу смысла в их восстановлении. Более того, эти оценки ставят в неравное положение различных комментаторов. И прошу Бомбардир более активно следить за оскорблениями, за экстремистскими высказываниями (они периодически встречаются). И не допускать на сайт разных торговцев сомнительными услугами.
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sochi-2013
1621265205
Не бросайте говно на вентилятор! Типа видео Дзюбы. Нормальным болельщикам это не интересно, а любители такого, пусть идут за подобным на другие сайты.
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Вомбат
1621267506
Это неправильное решение. Тут есть неадекваты, которые хамят соверщенно непозволительным образом. Сейчас их сразу видно по огромному числу минусов, и потому никто на их комментарии не отвечает. А теперь их хамство и быдлячество будут прочитывать с таким же вниманием, как нормальные комментарии. Ведь у них не будет прежней горы минусов. И сайт этот превратится в помойку.
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subbotaspartak
1621267556
Задолбала ваша Лига ставок, скоро на сайт вообще не зайдёшь.
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Mister_Tomsk
1621267947
Ну спама прибавится точно) срача, а вообще нужно вам просто на просто взять и посадить грамотных модеров, да и редакторы у вас, с двойкой по русскому школу закончили) мне что минус, что плюс ровно, лишь бы провокаторов не было, а их станет еще больше))
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GoldPlayFIFARus9
1621279097
Лучше бы банили тех, кто приходит сюда только оскорблять или унижать,а не футбол обсуждать. Сколько бы раз я "пожаловаться" не отправлял, толку это не возымело.
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