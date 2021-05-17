Мы отключили минусы на «Бомбардире». Теперь в комментариях будут только плюсы ➕

Многие из вас в последнее время активно рассказывали нам, что минусование комментариев доставляет неудобства. А некоторые спамеры искусственно снижают ваш рейтинг, массово выставляя минусы комментариям. Делают это одни и те же люди, создавшие на сайте множество фейковых аккаунтов.

Для вашего удобства и комфорта мы изменим систему оценки комментариев и откажемся от минусов. Теперь на «Бомбардире» комментарии можно только плюсовать. Это позволит навести акцент на хороших комментариях и поднимать в рейтинге их авторов, делая их более заметными на фоне токсичных собеседников, чьи комментарии вам не нравятся. Больше никаких войн за минусы.

Если вы столкнетесь с оскорблениями, рекламой или спамерами, то нажимайте на кнопку «Пожаловаться». Наши модераторы изучат сигнал и разберутся со всеми нарушителями.

Пишите в комментах под этой новостью, какие еще улучшения в комментариях вы хотите. Давайте делать «Бомбардир» лучше вместе. И спасибо, что читаете нас.