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    «Р-Спорт»: клубы РПЛ хотят, чтобы из лиги вылетали две команды: одна напрямую, другая – в стыки

    Клубы РПЛ хотят предложить РФС новую схему вылета клубов из чемпионата.

    По информации «Р-Спорт», клубы обсуждают формат, при котором напрямую в РПЛ будет вылетать команда, занявшая 16-е место. Клуб, ставший по итогам сезона 15-м, должен будет встретиться в стыковых матчах со второй командой ФНЛ.

    Итоговое решение по формату обмена между лигами остается за РФС.

    • Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают 2 клуба.
    • Еще 2 клуба играют в стыковых матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7036

      GoLenaStop 18 минут назад

      Не надо мудрствовать лукаво - где у людей есть хлеб (деньги) , там и сделают зрелища. А это - столицы и теплые города, в которые ввалили наши налоги , - на всякие туристические чемпионаты и сраные олимпиады, а к этим соревнования теперь Россию даже не допускают...
      Бабложеры убили спорт в России!

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      Рейтинг: +107

      Forvard47 48 минут назад

      ******е?????? какой му**к это предлагает?

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      Рейтинг: +378

      klimovich 49 минут назад

      Идиотская инициатива. Вернет тотальное болото в ФНЛ и частичное в РПЛ. Кроме того, судя по последним сезонам, сделает РПЛ вообще лигой, из которой будут вылетать по финансовым показателям. Кто обанкротился, тот и вылетает.

      1
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      Рейтинг: +9682

      BRO_football 1 час назад

      Две - это мало. Вот четыре, как сейчас, это нормально. РФС, небось, и сам не против сократить количество вылетаемых команд, чтобы проблем с лицензированием меньше было.

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      Рейтинг: +99

      пега > BRO_football 56 минут назад

      от этого вся свистопляска, в этом году навертели с лицензированием . уровень жизни у нас таков что люди выживают и не до футбола, Москва Питер да еще несколько крупных городов со скрипом ,могут себе позволить тратить деньги на футбол и доходы населения позволяют делать это.

      0
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      Рейтинг: +7157

      житель СПб 2 часа назад

      Как и ожидалось - никто не хочет реальной конкуренции. Об этом ни у них надо спрашивать!

      1
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      Рейтинг: +1573

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Ага, а как же борьба за выживание? Будут просто куча клубов болтающихся в турнирной таблице без целей, мотиваций и задач. И тогда клубы фнл потеряют мотивацию после первого круга. Команды играют за стыки , а их лишают шансов на успех и выход в вышку. Нельзя лишать маленькие команды мечты!

      8
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      Рейтинг: +259

      Лфшт 2 часа назад

      Мб тогда уже вообще никто не будет вылетать и Зенит всегда чемпион!

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      Рейтинг: +7157

      житель СПб > Лфшт 2 часа назад

      А что, Зенит последние 10-20 лет касается последняя четверка клубов Лиги? А если нет - то зачем об этом ЗДЕСЬ писать?

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