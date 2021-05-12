«Р-Спорт»: клубы РПЛ хотят, чтобы из лиги вылетали две команды: одна напрямую, другая – в стыки

Клубы РПЛ хотят предложить РФС новую схему вылета клубов из чемпионата.

По информации «Р-Спорт», клубы обсуждают формат, при котором напрямую в РПЛ будет вылетать команда, занявшая 16-е место. Клуб, ставший по итогам сезона 15-м, должен будет встретиться в стыковых матчах со второй командой ФНЛ.

Итоговое решение по формату обмена между лигами остается за РФС.