«Р-Спорт»: клубы РПЛ хотят, чтобы из лиги вылетали две команды: одна напрямую, другая – в стыки

Не надо мудрствовать лукаво - где у людей есть хлеб (деньги) , там и сделают зрелища. А это - столицы и теплые города, в которые ввалили наши налоги , - на всякие туристические чемпионаты и сраные олимпиады, а к этим соревнования теперь Россию даже не допускают...
Бабложеры убили спорт в России!
Клубы РПЛ хотят предложить РФС новую схему вылета клубов из чемпионата.
По информации «Р-Спорт», клубы обсуждают формат, при котором напрямую в РПЛ будет вылетать команда, занявшая 16-е место. Клуб, ставший по итогам сезона 15-м, должен будет встретиться в стыковых матчах со второй командой ФНЛ.
Итоговое решение по формату обмена между лигами остается за РФС.
- Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают 2 клуба.
- Еще 2 клуба играют в стыковых матчах.