УЕФА изменит логотип Лиги чемпионов

УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед стартом следующего сезона, сообщает Footy Headlines.

Новый логотип будет выглядеть почти идентично нынешнему, за исключением некоторых деталей. Слово League станет крупнее, шрифт – жирнее, а зарегистрированный товарный знак (R) переместится выше.

Отмечается, что у логотипа могут появиться новые цвета, но это маловероятно. Footy Headlines считает, что в 2024 году УЕФА представит новый логотип Лиги чемпионов в связи с реформой турнира.