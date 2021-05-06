Лига Европы. «Рома» победила «Манчестер Юнайтед», но вылетела из турнира

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Роме» со счетом 2:3.
За англичан дважды забил Эдинсон Кавани, у итальянцев отличились Эдин Джеко, Бриан Кристанте и Никола Залевски.
Благодаря домашней победе со счетом 6:2 в финал ЛЕ прошел «МЮ».
Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч
Рома (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кавани, 39; 1:1 – Джеко, 57; 2:1 – Кристанте, 60; 2:2 – Кавани, 68; 3:2 – Залевски, 83.
Первый матч: 2:6.
Источник: «Бомбардир»