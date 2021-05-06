Лига Европы. «Рома» победила «Манчестер Юнайтед», но вылетела из турнира

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Роме» со счетом 2:3.

За англичан дважды забил Эдинсон Кавани, у итальянцев отличились Эдин Джеко, Бриан Кристанте и Никола Залевски.

Благодаря домашней победе со счетом 6:2 в финал ЛЕ прошел «МЮ».

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

Рома (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 39; 1:1 – Джеко, 57; 2:1 – Кристанте, 60; 2:2 – Кавани, 68; 3:2 – Залевски, 83.

Первый матч: 2:6.

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