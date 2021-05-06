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    Лига Европы. «Рома» победила «Манчестер Юнайтед», но вылетела из турнира

    В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Роме» со счетом 2:3.

    За англичан дважды забил Эдинсон Кавани, у итальянцев отличились Эдин Джеко, Бриан Кристанте и Никола Залевски.

    Благодаря домашней победе со счетом 6:2 в финал ЛЕ прошел «МЮ».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответный матч

    Рома (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 39; 1:1 – Джеко, 57; 2:1 – Кристанте, 60; 2:2 – Кавани, 68; 3:2 – Залевски, 83.

    Первый матч: 2:6.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2021 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13598

      JTherry 4 минуты назад

      и снова героем встречи стал Кавани!!! удачи в финале...

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      Рейтинг: +6994

      GoLenaStop 6 минут назад

      Общий результат был понятен, а игра получилась классная!
      Увы, в другом полуфинале Арсенал не смог...
      Вилья - МЮ.

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