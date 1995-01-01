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    Гендиректор «Крыльев Советов» – о лицензировании для РПЛ: «Все будет хорошо»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий высказался по поводу отказа самарскому клубу в выдаче лицензии для выступления в следующем розыгрыше РПЛ.

    «С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жeсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба.

    Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет всe хорошо», – сказал Калакуцкий.

    • «Крылья Советов» досрочно выиграли ФНЛ.
    • 12 мая состоится заседание апелляционного комитета, к которому самарцы должны устранить претензии лицензирующего органа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1356

      Spirit_78 39 минут назад

      Очень хочется пробить выезд в Самару. Вы уж лицензируйтесь, пожалуйста.

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