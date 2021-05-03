Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе имеет шансы принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

22-летнего футболиста включили в заявку на игру. В пятницу сообщалось, что у него травма правого голеностопа.

Из-за повреждения француз пропустил субботнюю встречу с «Лансом» (2:1) в Лиге 1.