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    Группа «Пицца» откроет финал Кубка России

    РФС пригласил на финал Кубка России группу «Пицца». Она выступит перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.

    «Музыкальная группа «Пицца» даст концерт на площади перед стадионом «Нижний Новгород».

    Одни из главных звезд в жанре urban soul, обладатели премии «Муз ТВ», «Пицца» начнет выступление в 19:00, за час до стартового свистка», – написал РФС.

    • «Крылья Советов» организуют чартерный поезд для фанатов на финал Кубка России. Билеты – от 5,5 тысячи рублей.
    • «Крылья Советов» не играли в финале Кубка России с 2004 года.
    • Команда лидирует в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11851

      Skull_Boy 18 минут назад

      Что это за клоун или только бабки на это чудо хватило

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