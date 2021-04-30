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Группа «Пицца» откроет финал Кубка России

30 апреля 2021, 20:41
8

РФС пригласил на финал Кубка России группу «Пицца». Она выступит перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.

«Музыкальная группа «Пицца» даст концерт на площади перед стадионом «Нижний Новгород».

Одни из главных звезд в жанре urban soul, обладатели премии «Муз ТВ», «Пицца» начнет выступление в 19:00, за час до стартового свистка», – написал РФС.

  • «Крылья Советов» организуют чартерный поезд для фанатов на финал Кубка России. Билеты – от 5,5 тысячи рублей.
  • «Крылья Советов» не играли в финале Кубка России с 2004 года.
  • Команда лидирует в ФНЛ.

Источник: РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1619808609
Что это за клоун или только бабки на это чудо хватило
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Hektor 84
1619810085
Очередные клоуны без вокального образования ( типа этой дуры карнавал) выйдут на сцену под музыку рот открывать и кривляться!
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mutabor0992
1619813402
Что это за содомиты???
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Вальдемар IV
1619860895
тогда уже рокфест крылья, как раз под победителя
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paracetamol
1619957350
Группа «Пицца»? Это что еще за г-но такое?
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