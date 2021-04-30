Группа «Пицца» откроет финал Кубка России

РФС пригласил на финал Кубка России группу «Пицца». Она выступит перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.
«Музыкальная группа «Пицца» даст концерт на площади перед стадионом «Нижний Новгород».
Одни из главных звезд в жанре urban soul, обладатели премии «Муз ТВ», «Пицца» начнет выступление в 19:00, за час до стартового свистка», – написал РФС.
- «Крылья Советов» организуют чартерный поезд для фанатов на финал Кубка России. Билеты – от 5,5 тысячи рублей.
- «Крылья Советов» не играли в финале Кубка России с 2004 года.
- Команда лидирует в ФНЛ.
Источник: РФС