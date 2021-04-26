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  • Вилков: «После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать»

Вилков: «После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать»

26 апреля 2021, 19:53
9

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал, как переживал новость о пожизненном отстранении от работы.

– Состояние шока прошло или до сих пор не верится, что все это произошло именно с вами?

– Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас все устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию.

Сейчас много дел и много планов в нижегородской федерации футбола. Пойду окунусь в работу. Всем рано или поздно придется заканчивать с судейством. Кто-то заканчивает после второй, кто-то после сороковой. Я закончил после 175-й. Не каждому дано отсудить столько матчей, отработать финал Кубка во всех ролях, семь лет ФИФА. Много хорошего было, не только плохое.

– В одном интервью вы сказали: «Пусть меня сожгут на площади». Эти эмоции сейчас тоже потухли?

– Вы поймите, не каждый выдержит такое. Меня «пнули», по сути, все кому не лень. Я это сказал тогда, чтобы остановить этот поток негатива. Наверное, он никогда не остановится, но с этим тоже нужно что-то делать.

– Как думаете, подобные репрессии продолжатся?

– Дай бог, чтобы моя публичная казнь принесла пользу остальным арбитрам.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (9)
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almanev
1619456675
Радуйся, что не посадили
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kvm
1619457096
«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу».“
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GammiD
1619458361
Сутулый пёс!!!
Ответить
derrik2000
1619461862
"После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать." Неужто ещё один особняк не достроил??? "А сейчас все устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию." Уф-ф-ф-ф-ф... Не. Усё в порядке: только воротА. Но Газпром сказал, что деньги даст на них. ))
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MaxRnD
1619462266
Казарцева не так давно тоже на кресте распинали, а ОНО после этого проспалось, отряхнулось и опять за "старое",, так что тут надо было рано или поздно начинать резать по живому ...
Ответить
Fusballer
1619464244
Фу, как можно по отношении к себе, взрослому человеку, говорить слово "кушать"? Это мерзко!
Ответить
CSKA57
1619469693
Вот также тренеры и игроки, засуженных тобой команд не спали и не ели.
Ответить
red-white fox
1619491520
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот...
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zigbert
1619534247
Не надо было до этого доводить. Нареканий по судейству было много.
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