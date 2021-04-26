Вилков: «После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал, как переживал новость о пожизненном отстранении от работы.

– Состояние шока прошло или до сих пор не верится, что все это произошло именно с вами?

– Я уже успокоился. Были сильные переживания сразу после игры. После решения об отстранения две ночи не спал, три дня не хотелось кушать. А сейчас все устаканилось. Тем более после сегодняшнего разговора. Все разъяснилось, поэтому я отпустил ситуацию.

Сейчас много дел и много планов в нижегородской федерации футбола. Пойду окунусь в работу. Всем рано или поздно придется заканчивать с судейством. Кто-то заканчивает после второй, кто-то после сороковой. Я закончил после 175-й. Не каждому дано отсудить столько матчей, отработать финал Кубка во всех ролях, семь лет ФИФА. Много хорошего было, не только плохое.

– В одном интервью вы сказали: «Пусть меня сожгут на площади». Эти эмоции сейчас тоже потухли?

– Вы поймите, не каждый выдержит такое. Меня «пнули», по сути, все кому не лень. Я это сказал тогда, чтобы остановить этот поток негатива. Наверное, он никогда не остановится, но с этим тоже нужно что-то делать.

– Как думаете, подобные репрессии продолжатся?

– Дай бог, чтобы моя публичная казнь принесла пользу остальным арбитрам.

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