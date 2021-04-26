Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилков: «Встретились с Хачатурянцом. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности»

Вилков: «Встретились с Хачатурянцом. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности»

26 апреля 2021, 15:59
4

Экс-судья РПЛ Михаил Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

– Как прошла встреча с Хачатурянцем?

– Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось.

– Конкретно ваши ошибки разбирали?

– Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.

– С каким настроением попрощались?

– Абсолютно нормально. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами (с судьями). Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись.

– Свою деятельность в федерации Нижнего Новгорода будете продолжать?

– Да, конечно. У нас много планов. Во-первых, на старте летнее первенство. Предстоит «Кожаный мяч» и традиционные турниры памяти ветеранов. Плюс у нас проходит проект «Мини-футбол в ВУЗы». Еще мы организовали женскую команду по футболу, и ей предстоит участие в Кубке России и в Первой лиге.

Планов очень много, работа кипит. С РФС у нас рабочие отношения, как у федерации.

  • Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1619452496
Между двумя взрослыми людьми состоялся детский разговор.
Ответить
JTherry
1619453319
Вилков является президентом федерации футбола в Нижнем Новгороде, а если в РПЛ попадет клуб из этого города, то возникнет конфликт интересов... да и "пивное" пузо уже мешает передвигаться по полю...
Ответить
Hektor 84
1619453433
Привет от своих парней передал?
Ответить
zigbert
1619524645
Вот это настоящие друзья.
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
3
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
3
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
21
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
23:21
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
3
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
36
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
18
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+