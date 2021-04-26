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    Вилков: «Встретились с Хачатурянцом. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности»

    Экс-судья РПЛ Михаил Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

    – Как прошла встреча с Хачатурянцем?

    – Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось.

    – Конкретно ваши ошибки разбирали?

    – Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.

    – С каким настроением попрощались?

    – Абсолютно нормально. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами (с судьями). Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись.

    – Свою деятельность в федерации Нижнего Новгорода будете продолжать?

    – Да, конечно. У нас много планов. Во-первых, на старте летнее первенство. Предстоит «Кожаный мяч» и традиционные турниры памяти ветеранов. Плюс у нас проходит проект «Мини-футбол в ВУЗы». Еще мы организовали женскую команду по футболу, и ей предстоит участие в Кубке России и в Первой лиге.

    Планов очень много, работа кипит. С РФС у нас рабочие отношения, как у федерации.

    • Хачатурянц лично пожизненно отстранил Вилкова от судейства.
    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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    Источник: Sport24

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