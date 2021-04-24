Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу», «Алания» и «Торпедо» победили и другие результаты

ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу», «Алания» и «Торпедо» победили и другие результаты

24 апреля 2021, 23:41
1

«Оренбург» по итогам тура ФНЛ поднялся на второе место в таблице, дающее право на прямой выход в РПЛ. Оренбуржцы обыграли прямого конкурента – «Нижний Новгород».

В зоне переходных встреч продолжает идти «Алания», которая в гостях победила «Акрон».

Первенство ФНЛ. 38-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Томь (Томск) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кривцов, 21; 1:1 – Мартусевич, 32.

Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Игнатов, 8; 1:1 – Билоног, 16; 2:1 – Лескано, 59; 2:2 – Игнатов, 62; 3:2 – Ломакин, 75; 4:2 – Лескано, 79.

Удаления: нет – Миронов, 90.

Оренбург – Нижний Новгород – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Воробьев, 34; 2:0 – Воробьев, 45+2; 2:1 – Гоцук, 89.

Удаления: Фамейе, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Иртыш (Омск) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Малания, 49 (с пенальти); 1:1 – Визнович, 53; 2:1 – Н'Диайе, 60.

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ефремов, 17; 1:1 – Самойлов, 31; 1:2 – Сергеев, 85; 2:2 – Самойлов, 90+1.

Акрон (Тольятти) – Алания (Владикавказ) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гурциев, 53; 1:1 – Делькин, 77 (с пенальти); 1:2 – Магомедов, 89.

Краснодар-2 (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Петров, 30; 1:1 – Сперцян, 62.

Удаления: Иванов, 61 (вторая ж.к.) – нет.

Торпедо (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Самсонов, 19; 1:1 – Сысуев, 49; 2:1 – Самсонов, 74.

Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Максимов, 34; 1:1 – Агаларов, 65 (с пенальти).

Чайка (Песчанокопское) – Чертаново (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алейников, 22; 1:1 – Тюменцев, 90+2.

Балтика (Калининград) – Динамо (Брянск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дудиев, 9; 2:0 – Маркин, 90 (с пенальти).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Томь Енисей Спартак Спартак-2 Оренбург Нижний Новгород Велес Иртыш Шинник Крылья Советов Акрон Алания Краснодар Краснодар-2 Нефтехимик Торпедо Текстильщик Факел Волгарь Чайка Чертаново Балтика Динамо Бр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1619330936
Ждем новые команды в высшей Лиге!
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
1
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
2
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
7
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
20
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+