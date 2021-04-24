ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу», «Алания» и «Торпедо» победили и другие результаты

«Оренбург» по итогам тура ФНЛ поднялся на второе место в таблице, дающее право на прямой выход в РПЛ. Оренбуржцы обыграли прямого конкурента – «Нижний Новгород».

В зоне переходных встреч продолжает идти «Алания», которая в гостях победила «Акрон».

Первенство ФНЛ. 38-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Томь (Томск) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кривцов, 21; 1:1 – Мартусевич, 32.

Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Игнатов, 8; 1:1 – Билоног, 16; 2:1 – Лескано, 59; 2:2 – Игнатов, 62; 3:2 – Ломакин, 75; 4:2 – Лескано, 79.

Удаления: нет – Миронов, 90.

Оренбург – Нижний Новгород – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Воробьев, 34; 2:0 – Воробьев, 45+2; 2:1 – Гоцук, 89.

Удаления: Фамейе, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Иртыш (Омск) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Малания, 49 (с пенальти); 1:1 – Визнович, 53; 2:1 – Н'Диайе, 60.

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ефремов, 17; 1:1 – Самойлов, 31; 1:2 – Сергеев, 85; 2:2 – Самойлов, 90+1.

Акрон (Тольятти) – Алания (Владикавказ) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гурциев, 53; 1:1 – Делькин, 77 (с пенальти); 1:2 – Магомедов, 89.

Краснодар-2 (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Петров, 30; 1:1 – Сперцян, 62.

Удаления: Иванов, 61 (вторая ж.к.) – нет.

Торпедо (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Самсонов, 19; 1:1 – Сысуев, 49; 2:1 – Самсонов, 74.

Факел (Воронеж) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Максимов, 34; 1:1 – Агаларов, 65 (с пенальти).

Чайка (Песчанокопское) – Чертаново (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алейников, 22; 1:1 – Тюменцев, 90+2.

Балтика (Калининград) – Динамо (Брянск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дудиев, 9; 2:0 – Маркин, 90 (с пенальти).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ