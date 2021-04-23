«Барселона» намерена предложить Месси двухлетний контракт с опцией продления на год

«Барселона» готовит новое соглашение для своего капитана Лионеля Месси.
По информации ESPN, клуб хочет заключить с аргентинцем контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта считает, что относительно длинный договор сможет компенсировать футболисту сокращение зарплаты. Оклад в размере 75 миллионов евро в год каталонцы больше платить не в состоянии.
Также клуб ищет деньги для покупки Неймара или Эрлинга Холанда, чтобы Месси не сомневался в спортивных перспективах команды.
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
- В текущем сезоне Месси забил 33 гола и сделал 14 ассистов в 41 матче.
Источник: ESPN