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    «Барселона» намерена предложить Месси двухлетний контракт с опцией продления на год

    «Барселона» готовит новое соглашение для своего капитана Лионеля Месси.

    По информации ESPN, клуб хочет заключить с аргентинцем контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

    Президент «Барсы» Жоан Лапорта считает, что относительно длинный договор сможет компенсировать футболисту сокращение зарплаты. Оклад в размере 75 миллионов евро в год каталонцы больше платить не в состоянии.

    Также клуб ищет деньги для покупки Неймара или Эрлинга Холанда, чтобы Месси не сомневался в спортивных перспективах команды.

    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
    • В текущем сезоне Месси забил 33 гола и сделал 14 ассистов в 41 матче.

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    Источник: ESPN

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