Вилков: «Клубы РПЛ поддержали Хачатурянца? А кого они должны были поддержать?»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал заявления клубов РПЛ в поддержку главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

– Многие клубы РПЛ поддержали Хачатурянца.

– А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и, кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать?

Со своей стороны, замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди.

Я бы не хотел, чтобы журналисты сталкивали Ашота Рафаиловича и меня лбами. Повторю еще раз свою мысль. Сразу после появления решения о моей дисквалификации я не собирался просить главу комитета его поменять!

Ранее «Ростов» поддержал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова от судейства.

пожизненно отстранить Вилкова от судейства. 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я к ним не отношусь»