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    Владелец «Ливерпуля»: «Извиняюсь перед болельщиками, игроками и Клоппом»

    Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с обращением в адрес болельщиков клуба. Он извинился за свое решение вступить в Суперлигу.

    «Хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ливерпуля». Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. Вы четко дали нам это понять. Я вас услышал.

    Извиняюсь перед Юргеном Клоппом, игроками и теми, кто трудится в клубе. Во всей этой ситуации они абсолютно ни при чем», – сказал Генри.

    Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде

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    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3038

      Semenycch 17 секунд назад

      А вот это поступок! Учись чмо из Реала!

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      Рейтинг: +256

      Саладин 7 минут назад

      болельщики ничего не значат!!! у кика спроси))))

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