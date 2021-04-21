Владелец «Ливерпуля»: «Извиняюсь перед болельщиками, игроками и Клоппом»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с обращением в адрес болельщиков клуба. Он извинился за свое решение вступить в Суперлигу.

«Хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ливерпуля». Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. Вы четко дали нам это понять. Я вас услышал.

Извиняюсь перед Юргеном Клоппом, игроками и теми, кто трудится в клубе. Во всей этой ситуации они абсолютно ни при чем», – сказал Генри.

Вчера «Ливерпуль» вышел из Суперлиги.

Вместе с ним турнир покинули другие пять клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде