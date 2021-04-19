«Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются играть в Серии А, несмотря на вступление в Суперлигу

«Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят отказываться от участия в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что из-за причастности к созданию Суперлиги Европы вышеуказанные клубы могут исключить из всех турниров под эгидой УЕФА.

По информации Football Italia, несмотря на вступление в Суперлигу, «Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются продолжить выступления в Серии А.