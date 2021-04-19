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    «Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются играть в Серии А, несмотря на вступление в Суперлигу

    «Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят отказываться от участия в чемпионате Италии.

    Ранее сообщалось, что из-за причастности к созданию Суперлиги Европы вышеуказанные клубы могут исключить из всех турниров под эгидой УЕФА.

    По информации Football Italia, несмотря на вступление в Суперлигу, «Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются продолжить выступления в Серии А.

    • Помимо итальянских клубов основателями Суперлиги стали три команды из Примеры и шесть из АПЛ.
    • Старт нового турнира запланирован на август 2021 года.

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    Источник: Football Italia

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    19.04.2021 23:43
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