«Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются играть в Серии А, несмотря на вступление в Суперлигу

«Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят отказываться от участия в чемпионате Италии.
Ранее сообщалось, что из-за причастности к созданию Суперлиги Европы вышеуказанные клубы могут исключить из всех турниров под эгидой УЕФА.
По информации Football Italia, несмотря на вступление в Суперлигу, «Ювентус», «Интер» и «Милан» собираются продолжить выступления в Серии А.
- Помимо итальянских клубов основателями Суперлиги стали три команды из Примеры и шесть из АПЛ.
- Старт нового турнира запланирован на август 2021 года.
Источник: Football Italia