Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Катар разрабатывает программы по вакцинации для участников ЧМ-2022

    Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани заявил, что на чемпионате мира 2022 года планируется вакцинация всех участников.

    «Мы ведем переговоры и обсуждаем со всеми производителями вакцин, как мы можем быть уверенными, что все, кто приедут на чемпионат мира, будут вакцинированы.

    Сейчас разрабатываются программы по вакцинации всех участников ЧМ. Надеюсь, мы будем в состоянии провести свободный от COVID чемпионат, и также надеемся на снижение и исчезновение пандемии в глобальном плане», – сказал дипломат.

    • Проведение турнира запланировано на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Матчи мундиаля должны принять восемь катарских стадионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11746

      Cules2013 47 минут назад

      прям на въезде в страну?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru