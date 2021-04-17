Катар разрабатывает программы по вакцинации для участников ЧМ-2022

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани заявил, что на чемпионате мира 2022 года планируется вакцинация всех участников.
«Мы ведем переговоры и обсуждаем со всеми производителями вакцин, как мы можем быть уверенными, что все, кто приедут на чемпионат мира, будут вакцинированы.
Сейчас разрабатываются программы по вакцинации всех участников ЧМ. Надеюсь, мы будем в состоянии провести свободный от COVID чемпионат, и также надеемся на снижение и исчезновение пандемии в глобальном плане», – сказал дипломат.
- Проведение турнира запланировано на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Матчи мундиаля должны принять восемь катарских стадионов.
Источник: «Р-Спорт»