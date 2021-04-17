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ФНЛ. Лидеры победили, «Краснодар-2» уступил «Динамо» и другие результаты

17 апреля 2021, 22:22
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Положение внутри лидирующей тройки ФНЛ не изменилось. Все команды добились побед в 37-м туре.

В качестве главного арбитра ФНЛ дебютировала Анастасия Пустовойтова, отсудившая встречу «Чертаново» и «СКА-Хабаровска».

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Томь (Томск) – Велес (Москва) – 0:0

Енисей (Красноярск) – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фамейе, 28; 1:1 – Зотов, 36; 1:2 – Гойкович, 64.

Иртыш (Омск) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Алеф, 87.

Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Солдатенков, 10; 2:0 – Сарвели, 24; 2:1 – Максимов, 61; 3:1 – Ежов, 63; 4:1 – Горшков, 83; 5:1 – Голенков, 90+4.

Удаления: нет – Почивалин, 82 (вторая ж.к.).

Спартак-2 (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатов, 19; 2:0 – Оганесян, 34.

Удаления: нет – Юсупов, 89 (вторая ж.к.).

Текстильщик (Иваново) – Шинник (Ярославль) – 0:0

Чертаново (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Барков, 16 (с пенальти); 0:2 – Малеев, 34; 0:3 – Булия, 45+1; 0:4 – Ляхов, 65 (в свои ворота).

Динамо (Брянск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Рухаиа, 56; 1:1 – Воротников, 62; 2:1 – Дибиргаджиев, 81.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Акрон (Тольятти) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Уридия, 24; 2:0 – Уридия, 26; 3:0 – Уридия, 49; 3:1 – Делькин, 70; 3:2 – Садыков, 79.

Нижний Новгород – Чайка (Песчанокопское) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гащенков, 41; 2:0 – Султонов, 90+1.

Удаления: нет – Володкин, 56 (вторая ж.к.).

Алания (Владикавказ) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гурциев, 18; 1:1 – Самсонов, 88 (с пенальти).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Томь Велес Енисей Оренбург Иртыш Балтика Крылья Советов Факел Спартак Спартак-2 Волгарь Текстильщик Шинник Чертаново СКА-Хабаровск Динамо Бр Краснодар Краснодар-2 Нефтехимик Акрон Нижний Новгород Чайка Алания Торпедо
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