«Локомотив»: «Гилерме оскорбляли и провоцировали весь матч. Те, кто это делал, остались безнаказанными»

«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации вратаря Маринато Гилерме на два матча РПЛ из-за конфликта с болельщиками «Спартака».

«Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счeте на табло», – сказано в заявлении клуба.

КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.

В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.

«Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»