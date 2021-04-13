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  • «Локомотив»: «Гилерме оскорбляли и провоцировали весь матч. Те, кто это делал, остались безнаказанными»

«Локомотив»: «Гилерме оскорбляли и провоцировали весь матч. Те, кто это делал, остались безнаказанными»

13 апреля 2021, 20:57
4

«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации вратаря Маринато Гилерме на два матча РПЛ из-за конфликта с болельщиками «Спартака».

«Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счeте на табло», – сказано в заявлении клуба.

  • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
  • В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
  • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (4)
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житель СПб
1618342104
Да, печально все это. Гилерме мои слова поддержки - хоть я и не являюсь его поклонником.
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Владислав Vlad
1618346457
Забыли на колено встать.) Жертва расизма сам то понимал, что он показывает? Помнится за показ "шлепок ладонью одной руки по другой руке в области локтя" игрокам давали красную карточку, даже не поинтересовавшись - а что означает это действие. Т.е. руководство Локомотива поддерживает все действия Жертвы расизма? Если после того, как Жертва расизма закончит играть Локомотив не предложит ему стать генеральным директором Локомотива, то сочту это за акт расизма по отношению к Жертве расизма.
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Дядя Серёжа
1618363791
Пока двое на странице, мнения противоположны. Нормально. А я просто против Гилермы в сборной, своих пацанов полно.
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sined1951
1618395100
Не надо особо возмущаться, пора привыкнуть. Таким образом руководство Спартака добилось ослабления явного конкурента на 2-е место в чемпионате.Дисквалификация Гилерме конечно снизит игровой потенциал Локо. КДК явно играет на стороне Спартака. Гилерми дисквалифицирован, зато тысячи спартаковских скотов будут материться на стадионах.
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