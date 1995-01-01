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    «Локомотив»: «Гилерме оскорбляли и провоцировали весь матч. Те, кто это делал, остались безнаказанными»

    «Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации вратаря Маринато Гилерме на два матча РПЛ из-за конфликта с болельщиками «Спартака».

    «Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

    Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

    Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счeте на табло», – сказано в заявлении клуба.

    • КДК наказал «Спартак» за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.
    • В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
    • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

    FARE – о Гилерме: «РФС наказывает жертву. Это решение только подстегнет расистов оскорблять игроков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6541

      житель СПб 19 минут назад

      Да, печально все это. Гилерме мои слова поддержки - хоть я и не являюсь его поклонником.

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