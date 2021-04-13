«Спартак»: «Гилерме показывал жест, демонстрирующий его отношение к нашей трибуне»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал конфликт фанатов клуба с вратарем «Локомотива» Маринато Гилерме.

«До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных скандирований в адрес вратаря не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест.

Когда трибуны увидели его рывок чуть ли не от центрального круга, то забеспокоились о его состоянии. И отдельные болельщики могли быть недовольны его поведением. Но до этого оскорблений не было. Этот эпизод показывает, что игроки должны осознавать меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта.

Какими действиями мы остались недовольны? Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки», – цитирует Кулемина «Чемпионат».