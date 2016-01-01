Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Спартак»: «Гилерме показывал жест, демонстрирующий его отношение к нашей трибуне»

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал конфликт фанатов клуба с вратарем «Локомотива» Маринато Гилерме.

    «До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных скандирований в адрес вратаря не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест.

    Когда трибуны увидели его рывок чуть ли не от центрального круга, то забеспокоились о его состоянии. И отдельные болельщики могли быть недовольны его поведением. Но до этого оскорблений не было. Этот эпизод показывает, что игроки должны осознавать меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта.

    Какими действиями мы остались недовольны? Он не просто бежал, а показывал жест, однозначно демонстрирующий его отношение к собравшимся на нашей трибуне. Потом он его повторил с использованием бутылки», – цитирует Кулемина «Чемпионат».

    • Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ.
    • В текущем сезоне он пропустил 34 гола в 31 встрече.
    • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84496
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru