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    «Коллеги решили манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?»: Фетисов ответил на обвинения «Локо» в оправдании расизма

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева касательно ситуации с расизмом в адрес вратаря Маринато Гилерме.

    Ранее представитель «Локо» обвинил коллегу из «Спартака» в оправдании дискриминации путем смещения акцентов.

    «Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещe вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его.

    Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?

    Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами», – ответил Фетисов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Свин-токсик 38 секунд назад

      Белый мужчина со стандартной внешностью обладает паспортом РФ, показывает бутылкой неприличные жесты и во всём видит расизм.)))

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