«Коллеги решили манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?»: Фетисов ответил на обвинения «Локо» в оправдании расизма

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева касательно ситуации с расизмом в адрес вратаря Маринато Гилерме.

Ранее представитель «Локо» обвинил коллегу из «Спартака» в оправдании дискриминации путем смещения акцентов.

«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещe вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его.

Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?

Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами», – ответил Фетисов.