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  • «Коллеги решили манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?»: Фетисов ответил на обвинения «Локо» в оправдании расизма

«Коллеги решили манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?»: Фетисов ответил на обвинения «Локо» в оправдании расизма

13 апреля 2021, 13:31
10

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление директора по коммуникациям «Локомотива» Александра Бедарева касательно ситуации с расизмом в адрес вратаря Маринато Гилерме.

Ранее представитель «Локо» обвинил коллегу из «Спартака» в оправдании дискриминации путем смещения акцентов.

«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещe вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его.

Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдeргивать цитаты из контекста?

Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами», – ответил Фетисов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (10)
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Свин-токсик
1618311422
Белый мужчина со стандартной внешностью обладает паспортом РФ, показывает бутылкой неприличные жесты и во всём видит расизм.)))
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NewLife
1618313250
Локо решил подпустить туману, чтобы отвлечь всех от купленного судейства и непоставленных очевидных пенальти. Салтыков-Щедрин говорил: «Что-то заговорили о патриотизме. Наверное, опять проворовались». Перефразируя в возникшей ситуации эту цитату, слово патриотизм надо заменить на рассизм.
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Свин-токсик
1618317073
В этой истории , видимо, замешан офицер Смертин.)))
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