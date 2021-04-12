«Бавария» хочет сотворить сенсацию в Париже». Флик – об ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы.

Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сотворить небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся», – цитирует Флика пресс-служба УЕФА.