Матчи АПЛ начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Лига в твиттере сообщила, что ближайшие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания в память о супруге британской королевы Елизаветы II. Футболисты будут играть в траурных повязках.

Принц Филипп умер сегодня в возрасте 99 лет.

Он не дожил до столетия два месяца.

Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа