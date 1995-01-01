Матчи АПЛ начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

Нормальный был дед... Ветеран,как не крути, всю войну отмотал.И в Союз съёрзал с визитом несмотря ни на что.. Да и дожил до 99,дай Бог каждому.. Мужик!
АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Лига в твиттере сообщила, что ближайшие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания в память о супруге британской королевы Елизаветы II. Футболисты будут играть в траурных повязках.
- Принц Филипп умер сегодня в возрасте 99 лет.
- Он не дожил до столетия два месяца.
Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа