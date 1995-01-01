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    Матчи АПЛ начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

    АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

    Лига в твиттере сообщила, что ближайшие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания в память о супруге британской королевы Елизаветы II. Футболисты будут играть в траурных повязках.

    • Принц Филипп умер сегодня в возрасте 99 лет.
    • Он не дожил до столетия два месяца.

    Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа

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    Источник: АПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1041

      Sedoi_Goblin 17 минут назад

      Нормальный был дед... Ветеран,как не крути, всю войну отмотал.И в Союз съёрзал с визитом несмотря ни на что.. Да и дожил до 99,дай Бог каждому.. Мужик!

      0
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      Рейтинг: +332

      Drapik 42 минуты назад

      тут хотя бы до 60 дотянуть... насрать на филиппа

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      Рейтинг: +2613

      AZ 1 час назад

      А колени преклонять будут? Или память принца важнее жизни неrров?

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      Рейтинг: +140

      Armagiddon > AZ 1 час назад

      Блин, тоже хотел это сказать. ахах

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      Рейтинг: +1968

      Бриг > AZ 52 минуты назад

      Важнее, чем жизнь бессмысленных наркоманов и убийц.

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