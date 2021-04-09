Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа – мужа британской королевы Елизаветы II.
Чтобы почтить память монарха, португалец прервал свою пресс-конференцию, посвященную матчу 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье, к которой я отношусь с очень глубоким почтением. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается», – сказал Моуринью.
- Принц Филипп умер сегодня в возрасте 99 лет.
- «Тоттенхэм» примет «МЮ» в воскресенье в 18:30 мск.
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Источник: Football Daily