Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы почтить память принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа – мужа британской королевы Елизаветы II.

Чтобы почтить память монарха, португалец прервал свою пресс-конференцию, посвященную матчу 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье, к которой я отношусь с очень глубоким почтением. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается», – сказал Моуринью.

«I would like to express my condolences with the Royal Family.»Tottenham boss Jose Mourinho interrupted his press conference to pay tribute to Prince Philip, who has died at the age of 99 pic.twitter.com/hoRyphGMPm