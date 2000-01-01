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    Мбаппе – о 3:2 с «Баварией»: «ПСЖ» сыграл фантастически, но это лишь первая часть противостояния»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мне нравится играть против лучших игроков в мире, а Мануэль Нойер – один из лучших вратарей в истории. Я не испытывал никакого давления. Мне не удалось забить ему в финале прошлого розыгрыша, но надеюсь, что еще смогу огорчить его.

    Вся команда фантастически сыграла сегодня. Я извлек из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьезные проблемы сопернику за счет наших сильных качеств», – цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

    • Мбаппе оформил дубль в матче с «Баварией».
    • Он забил восемь голов в четырех последних матчах Лиги чемпионов.
    • Ответный матч состоится 13 апреля в Париже.

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    Источник: сайт УЕФА

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